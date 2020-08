Iury, a concorrente que conquistou o 4.º lugar na final do 'Big Brother 2020', foi convidada no 'Extra' desta quarta-feira, onde esteve também o namorado, Daniel Monteiro. O início do namoro fora da casa não deixou de ser tema de conversa e a miss mostrou-se encantada com estes primeiros dias de romance na 'vida real'.

Apaixonado, o bombeiro decidiu mimá-la com um anel que simboliza a relação que os une - pormenor que não passou despercebido à apresentadora, Mafalda Castro.

Questionada sobre o anel, Iury exibiu-o embevecida. Pode ver o momento aqui.

Leia Também: Ana Arrebentinha confronta Hélder: "És um bocado machista"