A faltar pouco mais de uma semana para a gala final de 'Big Brother Famosos', a TVI resolveu apurar quem são os concorrentes favoritos do público e os menos gostados.

Segundo a sondagem semanal realizada no Instagram do reality show, Bruna Gomes é a grande candidata à vitória. Segue-se no 'pódio' Vanessa Silva, Bernardo Sousa e Daniel Kenedy.

Os últimos lugares estão reservados a Marco Costa, Nuno Graciano e Fernando Semedo. Será que é o chef de cozinha, o menos gostado da semana, que irá abandonar o jogo este domingo?

A verdade é que Fernando está em risco de expulsão, bem como Marco Costa, Nuno Graciano e Bernardo Sousa.

Esta será a última gala antes da final, que está marcada para o dia 24 de abril. Entre os finalistas do formato estão para já Bruna Gomes e Vanessa Silva, que ganharam um passaporte de acesso à final.

