Jessica, de 23 anos, foi uma das grandes protagonistas da gala deste domingo do programa 'Big Brother', da TVI.

A jovem concorrente contou a história da sua vida perante os colegas, revelando que viveu uma infância marcada pela toxicodependência da mãe.

Jessica conta que a mãe ficou com traumas depois de se ter separado do seu pai. Ainda criança, esta foi entregue aos avós. Helena e Júlio criaram a neta devido à falta de condições da filha, que era ainda muito jovem.

"A minha mãe tinha problemas de toxicodependência", revela lavada em lágrimas a participante do reality show da TVI.

"Não foi uma infância muito bonita. As memórias mais más que eu tenho na minha cabeça são da minha mãe quando estava de ressaca. Ela por aquilo fazia tudo, não ouvia ninguém", lamenta a jovem, que com o seu testemunho deixou de lágrimas nos olhos todos os outros concorrentes do 'Big Brother'.

O nascimento do irmão, Samuel, marcou um dos pontos altos da sua vida. A mãe esteve sem consumir vários meses e existia uma miragem de felicidade. Porém, meses depois "foi ainda mais abaixo". "A minha mãe caiu outra vez na toxicodependência".

Em 2015, foi morar sozinha e caiu em depressão. "Sentia-me sozinha e abandonada pela família", lembra.

Por fim, Jessica realçou que a mãe está livre de drogas há já alguns anos e que as duas têm agora uma relação de grande cumplicidade.

