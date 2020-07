Numa das mais recentes conversas entre os moradores da casa do 'Big Brother', um dos assuntos abordados foi a personalidade de Noélia, a qual tem vindo a gerar problemas para com alguns dos residentes, noemadamente, Teresa e Sandrina.

Perante tais queixas, Diogo acabou por defender: "Percebo que a Noélia é muito teimosa, chega a ser irritante de tanta teimosia e é preciso saber lidar com ela".

Posteriormente, e perante a reação contrariada de Teresa, que este não achou correta, o mesmo acabou por acrescentar: "No dia que em que te estiveres a marimbar para o facto dela ser teimosa, vais-te divertir com a personalidade dela. Das duas uma: ou tu também és teimosa e não respeitas a teimosia dos outros ou então vai conviver mal com a tua vida e vais ser um pãozinho sem sal com a tua teimosia, porque vais-te sentir mal".

Concorda com esta opinião?

Eis o momento.

