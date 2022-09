Já são conhecidos os novos nomeados do 'Big Brother'. Ao contrário do habitual, as nomeações aconteceram durante uma emissão especial do 'Diário', apresentado por Cristina Ferreira na tarde desta segunda-feira.

Catarina Severiano, Cátia Basílio e Frederica Lima juntam-se a Ricardo Pereira, que ficou automaticamente nomeado na gala passada, e estão assim em risco de sair da 'casa mais vigiada do país' já no próximo domingo.

Na caixa de comentários da publicação feita pelo programa nas redes sociais onde são apresentados os concorrentes nomeados, podem ser lidos vários palpites e desejos de espectadores. Cátia é um dos nomes mais mencionados para a expulsão.

