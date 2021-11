Depois de ter "proferido várias agressões verbais relativamente a Ana Morina", o concorrente Rafael recebeu uma sanção do 'Big Brother'.

No domingo, Rafael não vai poder participar na prova do líder e não pode nomear, ficando também automaticamente nomeado na próxima semana.

Uma decisão que foi transmitida em direto no Diário do 'Big Brother', da TVI, com Mafalda Castro e Helena Coelho.

