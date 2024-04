Esta segunda-feira, dia 22 de abril, o concorrente Sérgio deixou o 'Big Brother' e saiu da 'casa mais vigiada do país'.

"Não gosto de ver as coisas pela parte má, por isso a parte boa é que vou ver as minhas filhas. Não desisto de nada, se isto está a acontecer é porque a nível profissional não tenho como ficar. Não é por mim, não posso mesmo ficar. Não tem nada a ver com a minha imagem lá fora, felizmente, representei bem a instituição onde estou, a minha família está orgulhosa...", comunicou aos colegas.

"Já sabia que isto podia acontecer. Hoje era o limite da minha estadia. Tive a 'Curva da Vida' no domingo mas, como vêem, consegui ter as minhas emoções controladas ao mais alto nível. [...] Tenho pena de ir assim, nunca desisti de nada", acrescentou. Para ver a saída do concorrente, clique aqui.

De referir que o apresentador Cláudio Ramos ficou em lágrimas com a saída de Sérgio.

Veja ainda na publicação abaixo a 'Curva da Vida' do concorrente:

