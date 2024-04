Catarina Sampaio foi, até à noite de ontem, uma das grandes protagonistas da edição de 2024 do 'Big Brother'. Acabou expulsa com 60% dos votos, mas não se arrepende de nada do que fez dentro da casa.

Foi também isso que confidenciou aos jornalistas, já na manhã de hoje, altura em que falou sobre a dificuldade que sentiu em lidar com Catarina Miranda, a sua maior rival no reality show.

"O jogo, para mim, está feito para a Catarina Miranda, parece que foi comprado. O Big, na altura, esclareceu-me essas questões todas, mas parece que o jogo está feito para ela", vincou, para além de referir que a ex-colega de casa "estuda" o programa "há 25 anos". "Ela não dorme de noite a pensar no que vai fazer de dia", completou.

Ainda assim, Catarina Sampaio não associa a Miranda a sua saída do jogo. Em vez disso, considera que o facto de ter nomeado diretamente o aliado Fábio Caçador numa decisão que teve de tomar poderá ter sido o que ditou a sua saída. "Foi ignorância da minha parte, fui para um jogo que não estudei e nunca tinha visto o 'Big Brother' com regularidade", explicou. Aos jornalistas, afastou também a possibilidade de se ter deixado levar pela confiança que sentiu e reforçou: "Ego é uma coisa que não está no meu dicionário".

Foi precisamente de Fábio que Catarina se mostrou próxima quase desde os primeiros dias. Acabou por não existir nem tempo nem espaço para o romance, mas Sampaio deixou uma certeza: "Ele tem um grande carinho por mim e acho que ele gostaria que algo acontecesse entre nós, embora tenha entendido que não seria ali que iria acontecer alguma coisa".

De volta ao tema central, o jogo propriamente dito, Catarina acabou por criticar alguns dos seus colegas, principalmente os que aparentam já ter desistido de ganhar o programa: "Parece que não querem ganhar o prémio. Ela já criou a ideia de que é muito forte e eles já nem a nomeiam para ela não cair em cima deles. Preferem estar quietos".

Já sobre a polémica do tapete religioso de Daniela Ventura, utilizado por Catarina Miranda para uma brincadeira, Catarina Sampaio foi implacável: "Deveria ter sido expulsa, é inadmissível ela ainda estar no programa. Já vi outros concorrentes, noutros programas, serem expulsos por muito menos e ela devia ter sido expulsa também. Logo aí, as coisas estão muito favoráveis para ela".

De volta à 'vida real', Catarina admitiu que ainda não sabe o que fará profissionalmente depois desta experiência. Assume a possibilidade de abrir um novo negócio e de fazer participações como comentadora, dado que gosta de "interagir com pessoas".