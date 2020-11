O caminho de Carina dentro do 'Big Brother - A Revolução', da TVI, chegou ao fim. A concorrente do norte foi expulsa pelos portugueses na noite deste domingo, 1 de novembro. Uma gala marcada por fortes emoções.

Antes de saber que tinha saído da casa mais vigiada do país, Carina teve uma forte discussão com Pedro, levando Teresa Guilherme a fazer uma pausa na conversa com os concorrentes Renato e Jéssica F. para passar a emissão para a sala.

Pedro e Carina estavam numa troca de palavras. "É a pior pessoa daqui da casa. Falsa", dizia o ilusionista, deixando a concorrente do norte bastante exaltada.

Antes de terminar o programa, foram escolhidos os nomeados desta semana por votação dos concorrentes. Inicialmente, os escolhidos foram Rui Pedro, Pedro, Andreia e Joana. Sofia também está nomeada, pela decisão dos portugueses, mas essa votação já tinha acontecido antes como consequência de um outro 'jogo' feito durante a semana.

Zena foi a vencedora do desafio deste domingo e é a próximo líder, tendo começado cedo a tomar decisões importantes. Como é habitual, teve de abrir a mala dourada e o poder dado esta semana era trocar um dos nomeados por outro concorrente. No entanto, desta vez a troca foi feita depois dos portugueses salvarem um dos nomeados pelos concorrentes.

Assim sendo, a votação foi aberta e Rui Pedro foi o escolhido para continuar na casa sem estar em risco de sair na próxima semana. Perante a decisão dos portugueses, Zena nomeou Michele, trocando assim o lugar com Rui Pedro.

