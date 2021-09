Bruno tem sido um dos concorrentes do 'Big Brother' que mais tem dado que falar e ainda agora o reality show estreou. Assumindo-se uma pessoa de causas, este tem vindo a chamar a atenção para a discriminação contra a comunidade LBTQI+, tendo partilhado uma situação que ele próprio viveu quando quis doar sangue.

No entanto, a sua postura dentro da casa tem gerado alguns conflitos com outros concorrentes, facto para o qual a dupla que se encontra na caravana decidiu chamar a atenção.

António foi o primeiro a intervir, dizendo: "Acho que há maneiras e maneiras de dizermos as coisas e quando dizemos com calma e sempre no mesmo tom a outra pessoa consegue perceber", sublinha.

"Se eu te puder dar um conselho será relaxa, respira, tenta perceber o próximo e dar o teu ponto de vista sem parecer que estás a querer impingi-lo, porque acho que se a linha continuar assim pode não abonar a teu favor", termina.

Concordando com esta opinião, Rita acrescentou: "Tu não tens que estar sempre a dizer que eu passei muito lá fora e que estou aqui a defender isto e isto. Acho que aqui toda a gente sofreu muito, ninguém sabe o que cada um sofreu".

"Isto é um jogo, a partir do momento em que nós entrámos aqui pela porta a nossa vida e o que nós sofremos claro que vem connosco, mas fica lá fora", nota.

