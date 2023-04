A poucos dias de sabermos quem serão as finalistas da edição de 2023 do 'Big Brother Brasil', de uma coisa já podemos ter a certeza: serão apenas mulheres.

O único homem que resistia no jogo acabou eliminado na noite desta quinta-feira (em Portugal, já madrugada de sexta-feira). Ricardo, com 68,86%, ficou pelo caminho. Já Larissa, com 31,14%, continua em jogo pelo prémio final.

No discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt destaca-se uma referência a uma cara bem conhecida dos portugueses: "Cristiano Ronaldo, Zico, Cruijff, Puskas... o que esses craques têm em comum? Não venceram o Mundial. Aqui estou eu, no papel de pai triste, como você já disse certa vez, para dizer que quem sai hoje é você, [Ricardo] Alface".

Vale lembrar que o top 4 é, assim, composto por quatro grandes amigas: Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa. Uma delas será a vencedora do reality show brasileiro.

