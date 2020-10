A casa do 'Big Brother' deixou-se dominar pelo cor de rosa - tom associado à luta contra o cancro da mama -, neste dia em que se assinala a batalha contra a doença.

O programa, em parceria com a marca Ausonia, organizou uma atividade no jardim com o objetivo de alertar os telespectadores para a campanha #UMAPORTODAS.

"Por cada embalagem, a Ausonia doa um minuto de investigação à Liga Portuguesa Contra o Cancro para a investigação do cancro da mama", explicou a líder, Joana.

Veja aqui.

Leia Também: 'Big Brother' aplica punição aos concorrentes pela falta de limpeza