Depois de esta quarta-feira a casa do 'Big Brother' ter sofrido uma nova reviravolta, hoje voltam a existir novidades no jogo. Diogo foi salvo pelo público, mas não foi caso único. Esta quinta-feira um dos restantes nomeados foi igualmente salvo.

Entre os nomeados, escolhidos no passado domingo pelos concorrentes, estavam ainda Noélia, Ana Catharina, Teresa e Renato. E de entre os quatro concorrentes, Ana Catharina foi aquela que o público escolheu salvar já esta quinta-feira, dia 28. Esta foi até ao momento a menos votada para expulsão, conquistando apenas 12% dos votos.

Recorde-se em risco de expulsão está ainda Sónia. Por ter quebrado as regras do programa, a feirante foi nomeada e a sua continuidade no 'Big Brother' está agora nas mãos dos portugueses.

Leia Também: Teresa volta a exaltar-se com Hélder: "Opa, cala-te. Eu sou casada"