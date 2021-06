Bibá Pitta recordou junto dos seguidores da sua página de Instagram uma fotografia da mãe, Piedade Viterbo Pitta.

"Era uma mulher linda, muito moderna, muito à frente das tendências de moda... Ela era a moda!!! Conseguia conjugar riscas com quadrados, com rendas, e estava sempre linda!! Deslumbrava por onde passava", começou por destacar na legenda da imagem da mãe, que morreu em março de 2014.

"Antes de sair toda aperaltada vinha a minha casa mostrar-se e levava sempre uma salva de palmas", lembrou.

"Ensinou-me sempre que me devia cuidar e sentir-me bonita. Deu-me todas as ferramentas para eu ser uma mulher segura e confiante!! Deu-me sempre elogios e adorava que eu estivesse bem... Foi um exemplo de mãe, mulher, amiga... Saudades tuas, querida mãe", acrescentou, confessando desta forma as "muitas saudades" que tem da progenitora.

