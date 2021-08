Bibá Pitta partilhou esta sexta-feira, 27 de agosto, um vídeo no qual a filha Madalena aparece a andar de baloiço com um dos sobrinhos ao colo. Orgulhosa, a socialite evidenciou a força da jovem - que nasceu com síndrome de Down, garantindo que esta consegue ultrapassar todos os obstáculos.

"É uma tia maravilhosa, é uma cuidadora nata esta minha adorada filha… fico parada a olhar e a pensar como podem achar 'ela não é capaz pois não?'", questiona.

"Pois minhas senhoras e meus senhoras ela 'pode tudo' e o que não pode e não consegue não faz ou faz de outra maneira. Não somos todos assim?", termina.

Leia Também: "Ora tomem lá". Aos 56 anos, Bibá Pitta cumpre promessa e faz o pino