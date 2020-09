Tina Knowles, mãe de Beyoncé, fez questão de assinalar publicamente o aniversário da filha. A designer de moda recorreu à sua página de Instagram para dedicar algumas palavras carinhosas à artista, que completou 39 anos esta sexta-feira, 4 de setembro.

Depois de ter recebido um vídeo de Beyoncé quando tinha sete anos, a cantar o tema 'Home' do filme 'The Wiz', de 1978, Tina Knowles partilhou as imagens na rede social e disse na legenda da publicação: "Feliz aniversário para minha a minha pequenina (na minha cabeça), da tua maior fã desde o teu nascimento".

"Trouxeste-me tanta alegria, amor e confiança. Tenho muita sorte por te ter na minha vida. Continua a ser uma luz para tantos e uma guerreira", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

