Beyoncé comemorou o seu aniversário numa villa que custa 20 mil dólares (mais de 18.500 mil euros) por noite numa ilha particular.

A cantora completou 42 anos no dia 4 de setembro e no dia seguinte terá voado para o The Resort Brando, na Polinésia Francesa.

Segundo o TMZ, Beyoncé "arrendou um local chamado Mermaid Bay", que é composto por 11 villas.

A cantora, o marido e os convidados terão chegado ao local dia 5 e permanecido pelo menos até dia 8 de setembro.

Fonte próxima da artista afirma que o casal ficou na residência principal, que tem quatro quartos e que custa 20 mil dólares por noite. O resto do grupo ficou nas outras villas, cada uma com opções de um, dois ou três quartos.

Beyoncé comemorou o seu aniversário em Inglewood, Califórnia, paragem da sua 'Renaissance Tour' naquele dia, data em que deu um espetáculo no SoFi Stadium. Estavam no público grandes nomes como Katy Perry e Kate Hudson, enquanto o príncipe Harry e Meghan também marcaram presença num dos concertos da artista no início da semana.

Leia Também: Beyoncé e os bastidores da comemoração dos 42 anos com os pais e Jay-Z