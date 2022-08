Monica Lewinsky aproveitou o facto de Beyoncé ter sido recentemente acusada de ofender pessoas com deficiências na letra da nova música 'Heated', do novo álbum da cantora, 'Renaissance', para lembrar uma ofensa à sua pessoa já com vários anos. Mais precisamente na canção 'Partition', de 2013.

Ao ser noticiado que a artista iria alterar a letra de 'Heated', Monica Lewinsky escreveu no Twitter: "Já que estamos nisto [de apagar versos]... 'Partition'".

De recordar que o tema 'Partition' conta com uma referência, de forma abusiva, a Monica. "He Monica Lewinsky-ed all on my gown" ("Ele deu uma de Monica Lewinsky por todo o meu vestido", em tradução literal), é um dos versos da letra da música, que se refere ao polémico caso extraconjugal de Lewinsky com Bill Clinton, antigo presidente dos EUA.

Ao comentar o assunto com um internauta no Twitter, Monica Lewinsky confessou que "era fã de Beyoncé até 'Partition'" e que, de todas as vezes que o seu escândalo foi destacado publicamente, "a menção de Beyoncé foi a mais dececionante".

'Partition' foi escrita e produzida em conjunto com Justin Timberlake. O tema já tinha sido mencionado num artigo de opinião de Lewinsky para a Vanity Fair, em 2014.

