Foi no dia 4 de abril de 2008 que Beyoncé e Jay-Z deram o nó num luxuoso (e secreto) casamento, depois de terem namorado durante seis anos.

Os artistas celebraram 15 anos de união na passada terça-feira e por isso recuamos até ao grande dia. A cerimónia decorreu na penthouse do rapper, em Manhattan, com apenas 40 convidados.

"Foi um casamento muito emocionante - com muitas lágrimas - e muito espiritual", contou, na altura, uma fonte à People.

Ambos queriam manter a cerimónia em segredo, mas acabaram por sofrer um pequeno percalço que o deixou mais 'expostos', quando viajaram para Scarsdale, Nova Iorque, para irem buscar a licença de casamento.

Beyoncé e Jay-Z foram vistos a entrar no Scarsdale Village Hall, tendo sido o suficiente para a comunicação social juntar todas as peças e chegar à celebração.

Ainda assim, isso não impediu os artistas de realizarem o casamento digno de um conto de fadas.

"Parecia um palácio", disse, na altura, a florista Amy Vongpitaka, referindo-se à decoração do espaço onde se realizou a cerimónia com 70.000 orquídeas dendrobium brancas trazidas da Tailândia.

Entre os convidados estavam caras conhecidas como Kelly Rowland, Michelle Williams, Gwyneth Paltrow e Chris Martin. "Foi um casamento lindo".

Houve muita animação e "todos dançaram muito hip-hop e músicas antigas, incluindo Jackson 5 e Whitney Houston", como relatou outra fonte.

A cantora não deixou de lado o tradicional vestido branco (escolhido pela mãe, Tina Knowles) e "estava linda". Jay-Z usou na ocasião um fato preto.

Sabe-se ainda que o casal pediu que entregassem os telemóveis para que não houvesse registos da celebração, de acordo com a People.

Vários anos mais tarde, em 2017, Beyoncé surpreendeu os fãs com um vislumbre do casamento com Jay-Z no vídeo de 'Die with You', onde podemos ver os artistas a caminharem no dia do casamento enquanto os convidados atiravam pétalas.

Ao longo destes anos de união, o casal já saiu em digressão e lançou algumas músicas em conjunto. Também deram as boas-vindas a três filhos, Blue Ivy, que atualmente tem 11 anos, e os gémeos Rumi e Sir, de cinco anos.

Para comemorar a data, reunimos na galeria algumas imagens do famoso e muito acarinhado casal Beyoncé e Jay-Z.

Leia Também: Beyoncé com muito brilho e transparência. O look 'arrasador' da cantora