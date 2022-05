António Bravo mostrou-se surpreendido, em declarações à imprensa, logo após ter sido expulso do 'Big Brother - Desafio Final', com as recentes declarações de Bernardo Sousa sobre a proximidade de outros concorrentes a Bruna Gomes.

Segundo António, que abandonou o jogo esta terça-feira, o facto de Bernardo "achar que toda a gente se aproxima de Bruna [Gomes] por estratégia" pode acabar por "tirar um bocado o mérito" à digital influencer brasileira.

Perante as declarações de António, Bernardo resolveu reagiu a quente a afirmou nas suas InstaStories: "António, nunca falei de ti, nem perdi tempo a falar de ti. Portanto, não fales do meu nome, nem refiras o meu nome. Conhecemo-nos, temos amigos em comum, sabemos quem é quem. Se estás ressabiado por teres sido expulso, o problema é teu, mas não refiras o meu nome sem saberes do que falas".

Horas depois destas declarações feitas em tom ameaçador, o piloto de ralis eliminou os vídeos em questão e fez novas partilhas nas quais afirma que já resolveu todos os mal-entendidos com António Bravo.

"Já falei com o António. Está tudo resolvido. Tal como era de prever, tal como aconteceu comigo, quando saímos da casa somos mal informados e depois há estes pequenos desentendimentos", esclareceu Bernardo, elogiando agora António como "uma pessoa bem formada".