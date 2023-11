Lionel Messi foi distinguido, pela oitava vez, com a Bola de Ouro, numa cerimónia que aconteceu ontem, dia 30 de outubro. De fora dos nomeados esteve Cristiano Ronaldo, com o craque português a ocupar a 829.ª posição do ranking.

O resultado deixou Bernardo Sousa indignado e o piloto decidiu mesmo expor a sua revolta no X, antigo Twitter.

"Fifa mafiosa como sempre", escreveu o piloto na legenda de uma imagem que mostra a posição de Ronaldo no ranking.