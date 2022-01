São cada vez mais as figuras públicas que por via das redes sociais partilham com os seguidores que testaram positivo à Covid-19. A "vez" de Bernardina Brito "chegou" este domingo, dia 15.

Infetada com o novo coronavírus, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou uma fotografia do teste rápido que apurou o resultado e na legenda apelou aos seguidores para que não se descuidem nas medidas de combate.

"Parece que chegou a minha vez. Tenham cuidado e protejam-se", escreveu.

