Laura Lynn 'Bergen' Williams, que ficou conhecida por dar vida à personagem de Big Alice Gunderson em 'General Hospital' morreu. Tinha 62 anos.

A estrela de novelas perdeu a vida na sequência de uma batalha contra a doença de Wilson, uma condição rara, genética, provocada pela incapacidade do corpo em metabolizar o cobre, fazendo com que haja acúmulo de cobre no cérebro, rins, fígado e nos olhos, causando um quadro de intoxicação nas pessoas.

Williams faleceu no dia 20 de julho, contudo, a família decidiu apenas partilhar a notícias este mês.

Note-se que a atriz integrou outros projetos com '7th Heaven', 'NYPD Blue', 'Scrubse e 'Nip/Tuck'.

