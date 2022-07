Que atire a primeira pedra quem nunca passou por algo semelhante.

Bento Rodrigues partilhou esta quarta-feira, dia 27 de julho, uma divertida fotografia que mostra um problema comum e muito real.

Na legenda de uma imagem onde é possível ver a camisa do pivô com três manchas de sujidade, Bento Rodrigues escreveu o seguinte: "Ouro, Prata e Bronze no lançamento do molho".

Nos comentários, os seguidores apreciaram a brincadeira, partilhando as gargalhadas.

