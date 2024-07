Morreu Benji Gregory, uma das estrelas da sitcom dos anos 1980 'Alf', aos 46 anos.

A irmã, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, confirmou a notícia ao New York Times, contando que Benji e o cão de assistência foram encontrados já sem vida no interior do seu carro, no dia 13 de junho, num parque de estacionamento de um banco, em Peoria, Arizona.

Além disso, Rebecca fez também uma publicação no Facebook, esta quarta-feira, acrescentando que a família acredita que Gregory "adormeceu" e "morreu de insolação", por causa da vaga de calor nos EUA.

No entanto, a causa oficial da morte ainda não é conhecida, como explicou ao New York Times.

De recordar que Benji Gregory interpretou o filho mais novo da família Tanner, Brian Tanner, em 'Alf'. Nascido em Encino, na Califórnia, a 26 de maio de 1978, fez parte de muitos outros projetos durante os anos 80 e início dos anos 90, incluindo 'The A-Team', 'TJ Hooker', 'Fantasy Island' e 'The Twilight Zone'.

