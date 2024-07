"Em absoluto choque com a notícia da partida do Paulo Pinheiro". Foi com estas palavras que Pedro Ribeiro começou a publicação que fez no Instagram, esta quinta-feira, dia 11 de julho, depois de ter recebido a informação da partida do CEO do Autódromo Internacional do Algarve.

"O deporto motorizado português perde um dos seus maiores heróis, o Algarve um embaixador único. Eu vou recordar sempre a sua amizade, generosidade e simpatia. Foi sempre um cavalheiro, com um sorriso pronto e a determinação permanente para ajudar, resolver, fazer acontecer. Estou muito triste", escreveu de seguida o diretor de programas da Rádio Comercial.

"O Paulo Pinheiro merece que o autódromo que ele sonhou e fez nascer passe a ter o seu nome, e que no futuro todos saibam porquê. Se existir um céu, estou certo que o Paulo está agora lá, e já perguntou pela bandeira de xadrez", destacou ainda.

"Tragicamente, para ele, a meta chegou demasiado cedo. Um abraço à família.

Porra, Paulo. Descansa, agora", disse, por fim.