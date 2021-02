Esta quarta-feira, dia 24, Benedita Pereira celebrou uma data marcante na sua vida - a do nascimento do filho. O pequeno Álvaro completou o primeiro ano de vida, efemérida que aproveitou para partilhar pormenores sobre o parto do menino nas redes sociais.

Benedita começa por dizer que no ano passado estava ansiosa para ir à festa de aniversário da amiga, a atriz Inês Castel Branco (que faz anos hoje, dia 25), uma vez que nunca teve a oportunidade porque estava sempre nos Estados Unidos.

"Desta vez consegui, mas tive que sair uns minutos antes da meia-noite porque comecei a ter contrações fortíssimas de um momento para o outro. Fomos diretos para o hospital, de batom vermelho nos lábios e rímel nas pestanas. O Álvaro nasceu às 03h51 da manhã, de cesariana, porque as contrações eram tão fortes que fizeram descolar a placenta. Nasceu saudável, lindo de morrer e com uma marca no pulso por estar a chuchar nele dentro da minha barriga", conta.

"A vida tem sido uma festa com este Sr Álvaro a animar-nos os dias (e as noites!) com o seu sorriso pleno de covinhas, gargalhada contagiante, e conversas animadas repletas de mamamama, lero-lero e dodli-dodli. Apesar das circunstâncias estranhas deste ano em que nasceu, é obviamente um menino feliz e gosta de o demonstrar", descreve.

"Não há nada melhor na vida do que essa certeza de que o nosso filho é feliz. E também não há nada mais angustiante do que vê-lo chorar porque lhe dói alguma coisa. O Sr. Álvaro veio para abalar o meu mundo, para me dar uma lição de humildade e paciência, para me ensinar o que é amor incondicional", completou.

Leia Também: Benedita Pereira anima seguidores com vídeo amoroso do filho