Benedita Pereira confirmou na tarde desta segunda-feira, dia 2, o nascimento do seu primeiro filho. Quase uma semana depois do parto, a atriz partilhou nas suas redes sociais a primeiro fotografia do pequeno Álvaro.

"Há quase uma semana, dei à luz um Burrito bem lindo e apetitoso. Agora faz todo o sentido... a comida mexicana sempre me deu muitos gases. Agora, a sério. Estamos bem e felizes mas... dá muita vontade de trincar", declarou a mamã babada na legenda do registo, onde preferiu esconder o rosto do menino.

Importa lembrar que Álvaro resulta da relação entre Benedita Pereira e Francisco Cruz.

Leia Também: Família de Noémia Costa acaba de aumentar. "Nasceu o meu sobrinho-neto"