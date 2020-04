O ano de Benedita Pereira começou de uma forma muito especial, pois foi mãe pela primeira vez no início de 2020. E neste dias em que muitas famílias espalhadas pelo mundo estão em isolamento social, também a figura pública se encontra em casa, com o bebé.

Nas redes sociais são raras as vezes que partilha imagens do menino, mas esta semana abriu uma exceção e 'presenteou' os fãs com uma fotografia do mesmo.

'Derretida' com os encantos do bebé, a mãe 'babada' publicou uma imagem do filho nas stories da sua página do Instgaram e escreveu: "Covinha da mãe".

Recorde-se que o menino é fruto da relação de Benedita Pereira com Francisco Eduardo Roldão.

