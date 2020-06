Ben Affleck e Ana de Armas vão desfrutar de uns dias de descanso na companhia dos filhos do ator, fruto do casamento terminado com Jennifer Garner.

Como destaca no Page Six, o casal foi fotografado com dois dos filhos do artista - que é pai de Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de oito - antes de embarcar com as crianças num jato particular, esta quarta-feira, para irem de férias em família.

Imagens que estão também a circular nas redes sociais, como pode ver na publicação abaixo:

Recorde-se que Affleck e Ana conheceram-se durante as filmagens de 'Deep Water' e estão cada vez mais inseparáveis.

