O romance de Ben Affleck e Ana de Armas 'vai de vento em popa' e estão inseparáveis. Como destaca uma fonte à revista People, o namoro está a ficar "muito sério".

Ainda este fim de semana, o ator esteve com os três filhos -Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de oito - e com a companheira em sua casa.

"Ele quer que as crianças passem mais tempo com ela para poderem conhecê-la", disse a fonte à publicação.

No sábado, relata a revista, o casal foi visto a passear em Los Angeles com as crianças, fruto do casamento terminado do ator com Jennifer Garner.

Todos estavam a usar máscara, por causa da pandemia do novo coronavírus, e a pequena Violet segurava o cão da família, o pequeno Birdie. Esta foi a primeira vez que Ana de Armas foi fotografada em público com todos os filhos de Affleck.

No entanto, acrescenta a mesma fonte, o ator "continua a trabalhar em conjunto" com Garner para ambos cuidarem das crianças.

Recorde-se que Ben e Jennifer separaram-se em 2015, mas o divórcio só foi finalizado em outubro de 2018.

