Bella Thorne está novamente apaixonada e quem o diz é a revista People, que adianta detalhes sobre a relação.

Depois de ter cancelado o noivado de um ano com Benjamin Mascolo, a atriz, de 24 anos, está a namorar com Mike Emms, produtor de cinema e televisão que está por trás da popular série documental 'Bad Vegan', da Netflix.

"É recente e eles estão a divertir-se", disse uma fonte, citada pela revista. "Eles começaram a namorar há cerca de um mês", acrescentou.

Informações que chegam depois de Bella e Mike terem sido vistos juntos no Halloween Horror Nights da Universal Studios com um grupo de amigos. Na altura, uma fonte disse à People que estavam a "dançar uma música do The Weeknd".

No mês passado, o Daily Mail contou que Bella e Mike tinham sido vistos a beijarem-se enquanto desfrutavam de um passeio num iate, durante as férias na Grécia.

