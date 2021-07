Bella Thorne e o noivo, Benjamin Mascolo, mostraram-se muito carinhosos enquanto posavam para os fotógrafos presentes na gala da amfAR.

O casal marcou presença no evento, na noite desta sexta-feira, que foi um dos destaques do Festival de Cannes.

No que diz respeito ao look, Bella escolheu para a ocasião um vestido branco repleto de lantejoulas, decotado, com uma abertura entre o peito e a cintura e uma longa racha.

Por sua vez, Benjamin optou por um fato escuro, com um pormenor em prateado cheio de brilho.

Veja as imagens do casal na galeria.

Leia Também: Filha de Julia Roberts estreia-se na 'red carpet' de Cannes