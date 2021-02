Bella Hadid mostrou que nem tudo no seu universo é glamour. Através do Instagram, Hadid partilhou com os fãs parte da sua rotina diária que envolve a luta que trava diariamente contra a doença de Lyma.

Na rede social, a modelo mostrou-se a ser testada, através da recolha de sangue, enquanto lhe era arranjado o cabelo.

“Viver com uma doença crónica auto-imune resume-se muito a isto, a ter de encontrar tempo para ser testada regularmente”, lamentou Hadid.

É de recordar, contudo, que esta não é a primeira vez que Hadid fala sobre a doença contra a qual batalha há largos anos. “Eu sei muito bem o que é não querer sair da cama de manhã porque todos os ossos doem e fazem-me sentir exausta no momento em que acordo e durante o resto do dia", disse a modelo num evento em 20216, em Nova Iorque.

“Sei o que é não querer socializar com ninguém durante o dia por causa da ansiedade. Sei o que é ter de dormir sestas só para conseguir chegar ao final de um dia de trabalho a pensar quando é que vou poder voltar a dormir”, acrescento ainda na altura.

