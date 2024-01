Decorreu mais uma gala do 'Dança com as Estrelas', da TVI, na noite de sábado, dia 20 de janeiro, que terminou com a saída de Liliana Santos.

Um noite de vários momentos de destaque, como o beijo de Bruno Cabrerizo a Alexandra Lencastre (veja aqui) ou a atuação de Juliette, vencedora do 'Big Brother Brasil'.

Durante a conversa com a apresentadora Cristina Ferreira, a artista brasileira contou que irá lançar uma música com David Carreira (veja aqui), como o próprio cantor português já tinha revelado nas stories da sua página de Instagram.

Ainda durante o programa, mais uma vez, Cristina Ferreira mudou de look. Inicialmente, a apresentadora surgiu com um vestido preto na parte superior e cor de rosa na parte inferior. Um modelo que ficou depois mais curto, apenas em preto e com transparências.

Leia Também: 'Dança com as Estrelas' fica com menos um famoso