O palácio Grã-Ducal do Luxemburgo anunciou que a princesa Alexandra está à espera do primeiro filho, fruto do seu casamento com Nicolas Bagory.

"Sua Altezas Reais, o grã-duque e a grã-duquesa têm uma enorme alegria em anunciar que a princesa Alexandra e o Sr. Nicolas Bagori esperam o primeiro filho", informa-se num comunicado.

"O nascimento está previsto para a primavera. O grã-duque e a grã-duquesa, juntamente com os membros de ambas as famílias estão unidos nesta enorme felicidade", completa-se.

A notícia surge meses depois da princesa Alexandra, de 32 anos, casar com Nicolas numa cerimónia na igreja de Saint Trophyme, em Bormes-Les-Mimosas, França.