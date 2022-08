Beatriz Barosa e Manuel Marques estão de férias. O casal registou o período de descanso com um vídeo que, para além de muito divertido, também tem muito de romântico.

"Sim, o verão está a correr bem!", escreveu a atriz na legenda da publicação que reúne vários momentos vividos por ambos.

A comida, os passeios e as brincadeiras não faltaram no vídeo que foi amplamente elogiado pelos seguidores e pelo outro protagonista do mesmo: Manuel Marques.

Como música de fundo, Beatriz Barosa escolheu o tema 'Ai, ai, ai', de Vanessa da Mata.

