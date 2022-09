A BBC doou 1,42 milhões de libras (1,6 milhões de euros, aproximadamente) a sete causas solidárias ligadas à princesa Diana, revela o The Telegraph.

As doações foram distribuídas igualmente pelo Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital Children's Charity (GOSH Charity), The Leprosy Mission, National Aids Trust, The Royal Marsden Cancer Charity e o The Diana Award.

O dinheiro vem do lucro gerado com as vendas da polémica entrevista que a princesa Diana deu, em 1995, a Martin Bashior, para o programa ‘Panorama’.

Na entrevista, Diana fala do seu casamento - entretanto acabado - com o príncipe Carlos, tendo ficado marcada pelo comentário: "Éramos três neste casamento, por isso estava um pouco lotado”.

No ano passado, um inquérito concluiu que o jornalista Bashir teve um “comportamento desonesto” para conseguir a entrevista com Lady Di, numa "violação grave" das normas da emissora britânica.

O inquérito foi feito depois de Charles Spencer, irmão de Diana, ter acusado Martin Bashir de usar documentos falsos, como extratos bancários, para conseguir acesso à princesa e persuadi-la a dar a entrevista.

Tanto o jornalista como a própria BBC já fizeram um pedido de desculpas, garantindo que a entrevista não voltará a ser transmitida.