Sofia e Zena aceitaram o desafio de fingirem estar a começar a apaixonar-se e deixaram os restantes concorrentes num verdadeiro alvoroço, sobretudo André Abrantes, que já tinha revelado o seu interesse pela madeirense.

"Ela tem interesses diferentes, não vou dizer mais nada. É jovem, está na flor da idade. Está na idade de explorar coisas. Não é por eu tentar mais que vou conseguir ganhar [...] É um bocado humilhante, mas pronto", desabafou com Carlos.

Perante o choque de André Abrantes, vários elementos da casa deixaram-se envolver no assunto, colocando em causa se se tratava de missão ou se o alegado romance entre ambas se confirmava.

Um tema que foi também debatido no banco de comentadores do ‘Extra’ e que mereceu as críticas de Ana Garcia Martins, Pedro Crispim, Marta Cardoso e Susana Dias Ramos.

Marta Cardoso referiu que a reação de André aconteceu porque "a rejeição é difícil de engolir". Pedro Crispim, por sua vez, afirmou que a reação de André Abrantes "não o dignificou".

Também Susana Dias Ramos considerou lamentável o concorrente questionar a orientação sexual de Zena: "Não consigo compreender como é que se questiona se é missão ou não que eu possa ter atração por alguém. A ideia que passa é que ele não consegue entender como é que um homem tão charmoso e tão gostoso como ele não deixa todas as mulheres rendidas, como é que a Zena não se rendeu a ele".

