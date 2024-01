Barry Keoghan, estrela de 'Saltburn', revelou que quase teve que amputar o braço depois de contrair uma infeção bacteriana rara e potencialmente fatal.

Numa entrevista à revista GQ, o ator irlandês revelou que contraiu fasceíte necrotizante em 2021, poucas semanas antes de começar a filmar 'The Banshees of Inisherin'.

A condição geralmente é causada por uma ferida que infetou e é comumente chamada 'doença devoradora de carne', uma vez que causa a morte dos tecidos moles do corpo.

O ator, de 31 anos, explicou que um em cada cinco casos da doença pode ser fatal e a amputação era uma opção que estava em cima da mesa. Quando Keoghan perguntou aos médicos "Não vou morrer, certo?", eles responderam: "Bem, não sabemos".

Martin McDonagh, o escritor e diretor de 'The Banshees Of Inisherin', visitou Keoghan no hospital uma semana antes de começarem a filmar a longa-metragem. "Estávamos a apenas quatro dias das filmagens e o seu braço estava inchado. Mas ele disse 'Eu vou ficar bem – vejo-vos na terça'". contou.

Felizmente, o ator conseguiu superar a doença sem necessidade de recorrer à amputação do membro.