A ex-concorrente do 'Big Brother' publicou um vídeo no Instagram onde mostra as lesões que sofreu.

Bárbara Parada caiu em público e mostrou aos seguidores da sua página de Instagram as lesões que sofreu na mão. Num vídeo que publicou nas stories, a ex-concorrente do 'Big Brother' contou: "Brincadeira, malta. Não foi o gato. Eu hoje dei a maior queda da minha vida em público. Queria tanto esconder-me". Ao mostrar a mão com hematomas, acrescentou: "Agora está inchado e dói". Veja o vídeo na galeria. Leia Também: "Maravilhosa". Bárbara Parada mostra-se com decote arrasador