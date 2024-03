Depois de ter ficado em segundo lugar no 'Big Brother - Desafio Final', tendo recebido um prémio de cinco mil euros, Bárbara Parada quebrou o silêncio na sua página de Instagram.

"Resiliência! A aventura mais desafiadora e emocionante da minha vida. Um orgulho enorme em ter feito parte deste que foi o programa mais visto em Portugal. Estive desde o dia um no meio dos melhores dos melhores, no meio de pessoas maduras e dos 'dinossauros' dos reality shows. Para mim o 'vale tudo' nunca foi opção, acima de jogadora sou uma pessoa a jogar com pessoas", começou por escrever.

"Independente do início ao fim. A prova que jogando sempre com os meus princípios e valores acima de tudo dá bom resultado. Fiquei em segundo lugar, isto é uma loucura, estou louca. Se consegui chegar onde cheguei foi também graças a todos vocês, não tenho mesmo palavras para vos agradecer", acrecentou.

"E um enorme obrigada ao meu Biguinho. Vou sentir muitas saudades suas, o que o Big me ensinou e me fez crescer não está escrito", destacou ainda, não se esquecendo do apresentador do programa.

"Sinto-me uma sortuda em ter feito parte de um reality show apresentado pelo Cláudio Ramos. Foi muito bom. Exímio, empático, carismático e, acima de tudo, humano! Excelente profissional, grata, grata, grata", elogiou.

"E assim, ontem terminei a minha vida de reality shows. Enfim… estou de volta mundo", completou.

