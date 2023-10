Tudo começou depois de Bárbara Norton de Matos ter reagido a uma questão que recebeu nas stories da sua página de Instagram onde perguntavam: "Como fazer para namorar contigo? Currículo Europass, aceitas?".

Durante a habitual caminhada matinal, a atriz gravou um vídeo onde escreveu: "Preciso de muito mais informações: defeitos, qualidades, filhos, traumas, faz terapia, exercícios, vícios, etc. Lista que nunca mais acaba".

Mas não ficou por aqui e disse enquanto gravava o vídeo: "Muito bom! Currículo Europass... A sério? Para já não. Tinha que saber muito mais coisas do que o que está no currículo, e depois sem aldrabices. Muitas vezes aldraba-se, não é? Mas podem mandar os currículos que quiserem".

Palavras que levaram muitos a acreditar que era uma indireta a Tiago Raposo de Magalhães. No entanto, a atriz já veio esclarecer tudo.

"Só vou esclarecer que o que disse ontem nas minhas stories em nada se relaciona com o Tiago. Tanta perseguição e notícias maldosas sem sentido, obrigaram-me a decidir não falar mais sobre a minha vida pessoal amorosa. Tenho pena que seja assim porque adoro partilhar o meu dia a dia com vocês de forma espontânea, mas neste campo tem de ser", escreveu numa publicação que fez esta sexta-feira nas stories da sua página de Instagram.



De recordar que Bárbara Norton de Matos assumiu a relação com Tiago Raposo de Magalhães (que anteriormente terá vivido um romance com Bárbara Guimarães) no passado mês de agosto.