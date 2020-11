Bárbara Norton de Matos atualizou a sua conta de Instagram na noite desta terça-feira com duas fotografias em casa, nas quais se destaca uma parade repleta de memórias como cenário.

A atriz deu a conhecer este recanto do seu 'ninho' que está de decorado com registos fotográficos da sua infância e outros em que surge com as filhas - Luz, de 14 anos, e Flor, de quatro.

Espreite este cantinho nas imagens abaixo.

