Bárbara Norton de Matos assumiu-se como uma mulher de paixões fortes esta sexta-feira, 13 de janeiro, em entrevista a Manuel Luís Goucha.

Em direto no programa 'Goucha', da TVI, a atriz recordou um namoro antigo de que poucos se lembram.

"Na altura eu andava com o Diogo Amaral. Já foi há muitos anos", disse ao recordar as férias que, ainda muito nova, passava com os irmãos gémeos e com o também ator.

"Eu adoro a mãe do Diogo [Amaral], ela ajudou-me a tomar conta da minha filha Luz", confessou ainda Bárbara sobre essa época da sua vida, acrescentando que ainda hoje é amiga da mãe do ex-namorado.

A atriz, atualmente com 43 anos, foi mãe pela primeira vez aos 27 anos. Na época, Bárbara Norton de Matos vivia como mãe solteira.