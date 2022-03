Esta terça-feira, Bárbara Norton de Matos recorreu às redes sociais para expressar o seu "orgulho" pela irmã Carolina que, ao que tudo indica, está de regresso a Portugal depois de vários anos a viver na Austrália.

"Saíste de Portugal uma miúda e voltas uma mulheraça e mãe do pequeno Noah! Um orgulho enorme em ti mana", escreveu a atriz na legenda de uma foto.

Na imagem as duas irmãs aparecem na companhia do bebé Noah, que nasceu em setembro do ano passado e é fruto do relacionamento de Carolina com Cameron Hudson.

