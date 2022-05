A filha mais nova de Bárbara Norton de Matos, a pequena Flor, completou esta quarta-feira, 11 de maio, seis anos de vida. Pronta a concretizar todos os sonhos da menina, a atriz organizou uma festa de aniversário no cinema.

Na sua conta oficial de Instagram, Bárbara partilhou as imagens que marcaram a celebração. Entre as fotografias destacam-se aquelas em que a atriz surge ao lado da filha e do pai da pequena Flor, Ricardo Areias, seu ex-marido.

Espreite todas as fotografias na galeria.

