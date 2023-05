Um dia depois da festa, Bárbara Norton de Matos recorreu às stories da sua página de Instagram para publicar um novo vídeo onde começa por agradecer o carinho que recebeu no aniversário da filha mais nova.

"Quero agradecer as milhares de mensagens de ontem. Foi um dia muito bonito, mesmo. Um jantar ótimo em família", começou por dizer, destacando depois a boa relação que mantém com o pai da filha Flor, Ricardo Areias, desde o fim da união amorosa.

"Toda a gente sabe que tenho uma excelente relação com o Ricardo [Areias], o pai da Flor. Realmente é muito bom. Estivemos todos juntos com os meus irmãos, a minha outra filha, a Luz, e com a outra filha do Ricardo. Foi maravilhoso", completou. Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos celebra aniversário da filha: "Força da natureza"