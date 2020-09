O panorama artístico está de luto com a morte do bailarino e professor Jorge Salavisa, que perdeu a vida esta segunda-feira, dia 28, aos 81 anos. De entre as várias caras conhecidas que logo se manifestaram, revelando a profunda tristeza e saudade que a notícia causou, esteve Bárbara Guimarães.

"Não me conformo com a tua partida onde um dia estarei lá. Quero estar contigo. Mestre, guardião, a Cultura contigo ganhou. Não sei como colmatar tanta saudade", escreveu a apresentadora nas suas redes sociais.

Além de Bárbara, outras figuras públicas como Catarina Furtado, Maria Rueff e Bruno Nogueira fizeram uso dos seus perfis para homenagear o antigo director artístico do Ballet Gulbenkian e da Companhia Nacional de Bailado.

