Bárbara Guimarães decidiu despedir-se de 2021 com uma viagem em família. No Dubai, a apresentadora está a passar o último dia do ano com praia, calor e banhos de sol.

Na sua conta oficial de Instagram, Bárbara partilhou o resultado de uma sessão de fotos na praia. As imagens, captadas pela filha, Carlota, mostram a comunicadora, atualmente com 48 anos, em fato de banho, feliz e confiante com as suas curvas.

"Bom Ano Novo! A vida é uma roda viva que não desistimos de cuidar. Quase a fechar o ano, a sessão de fotos da filhota", lê-se na legenda das imagens, disponíveis na galeria.

